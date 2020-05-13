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  3. 13 Mayıs 2020 10:55

Murat Boz sünnet fotoğrafını paylaştı: ''Yumurtanın sarısı gitti''

Ünlü şarkıcı Murat Poz, eski albümlerini karıştırırken bulduğu sünnet fotoğrafını ''Yumurtanın sarısı gitti'' notuyla sosyal medyada paylaştı.

Murat Boz sünnet fotoğrafını paylaştı: ''Yumurtanın sarısı gitti''
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Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla konserleri iptal olan şarkıcı Murat Boz, virüsten korunmak için kendisini evinde karantinaya aldı. Evde geçirdiği süreçte yaptıklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Boz, son olarak çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

"YUMURTANIN SARISI GİTTİ"
Evde eski albümlere bakan yakışıklı şarkıcı, sünnet düğününde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak "Yumurtanın sarısı gitti de onun yarısı adlı çalışmamız 25.06.1989" ifadelerini kullandı. Boz'un fotoğrafı kısa sürede 197 bin kişi tarafından beğenildi.

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instagram , murat boz , sünnet
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