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Murat Boz'dan peş peşe zam paylaşımları

Murat Boz'dan peş peşe zam paylaşımları

Ünlü şarkıcı Murat Boz, elektrik ve doğal gaza gelen zamlara isyan etti. ''Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu'' diyen şarkıcı, hayat pahalılığına dikkat çekti.

Elektrik ve doğal gaza gelen zamlar Türkiye'nin bir numaralı gündemi oldu. Ünlü isimler de peş peşe faturalarını paylaşıp isyan etmeye devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Seray Sever, Yeşim Salkım, Serkan Kaya, Gürgen Öz, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses'ten sonra bir tepki de sevilen şarkıcı Murat Boz'dan geldi.

"ZAMLAR NEFES ALDIRMAZ OLDU"
11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, önce "Zamlar geri alsın" dedi. Sonra da yeni bir paylaşım daha yaparak "Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler murat boz zam fatura elektirk doğal gaz
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