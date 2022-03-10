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Murat Cemcir yakın arkadaşıyla davalık oldu

Murat Cemcir yakın arkadaşıyla davalık oldu

Murat Cemcir'le, şirketinde yönetici olarak çalışan yakın arkadaşı Necati Kocabay ile mahkemelik oldu. İş Mahkemesi'ne başvuran Necati Kocabay, haklarını almak için Murat Cemcir'e dava açtı.

Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Necati Kocabay, 1 Mart'ta Murat Cemcir'e bir mail atarak istifa etti.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine Murat Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Necati Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi.

Necati Kocabay istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Murat Cemcir'in şirketine dava açtı. Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Necati Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.

Etiketler Murat Cemcir Necati Kocabay iş mahkemesi dava duruşma
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