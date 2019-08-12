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  3. 12 Ağustos 2019 10:06

Murat Dalkılıç paylaştı: ''Aşkım''

İlişkilerine yeniden şans tanıyan Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti şu sıralar çok mutlu. Artık ilişkilerini gizlemeyen ünlü çiftten bir paylaşım geldi.

Murat Dalkılıç paylaştı: ''Aşkım''
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Annesi kanser tedavisi görürken tüm zamanını annesiyle geçirmek istediği için sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel daha sonra annesini kaybetmiş ve zor günler geçirmişti.

Dalkılıç ise ünlü oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Zor günler ardından barışan çift şimdilerde ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Öyle ki artık aşklarını kimseden de saklamıyorlar. Geçtiğimiz günlerde "Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum" diyen Dalkılıç aşka geldi.

Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile pozunu “Mi Amor” (Aşkım) notuyla paylaştı. 

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