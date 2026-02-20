Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uyuşturucu operasyonu kapsamında verdiği ifadede çarpıcı detaylara değindi. "Hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadım" diyen Dalkılıç, Borsadaki 100 bin liralık işlem ve hakkındaki iddialara da yanıt verdi.

İstanbul merkezli yürütülen ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın ifadesinin ayrıntılarına ulaşıldı.

Dalkılıç, hakkındaki tüm iddiaları reddederek dikkat çeken isimlerden bahsetti.

"Uyuşturucuyla İlişkim Olamaz"

Savcılık katında ifade veren Dalkılıç, hayatı boyunca uyuşturucu maddeyle bir bağının olmadığını vurguladı. Ünlü şarkıcı, "Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu kullanmadım. Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da bu tür maddelerle ilişkim olmadı" dedi.

Sergen Yalçın ve Sezer Çakır Detayı

İfadesinde yakın arkadaş çevresine dair soruları da yanıtlayan Dalkılıç, "Sezer Çakır ve Sergen Yalçın yakın arkadaşlarımdır. Benim bu kişilerle uyuşturucu madde kullanmam söz konusu olamaz. Onlar da böyle maddeler kullanacak insanlar değildir" diyerek dostlarına siper oldu.

Borsa İddialarına Yanıt: "100 Bin Lira Değerinde Hisse Aldım"

Soruşturma dosyasındaki diğer iddialara da değinen Dalkılıç, borsa işlemlerine açıklık getirdi: "Borsadan bir kez hisse aldığım doğrudur ancak bu kişilerin tavsiyesiyle hareket etmedim. Aldığım rakam 100 bin lira civarındadır."

Operasyonda Son Durum

Aralarında Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişilik gruptan 5 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Dalkılıç ise ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldı.

