Murat Dalkılıç'tan olay itiraf: ''Yanlış ameliyat kurbanıyım''

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yanlış ameliyat kurbanı olduğunu belirterek "Yanlış ameliyat sonucu biraz ters bir sürece girdim" dedi.

"Yalan Dünya", "Bir Hayli" ve "Derine" gibi birçok başarılı şarkıya imza atan Murat Dalkılıç, önceki akşam Emirgan’da düzenlenen Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölüm galasına katıldı.

Dizinin başrolünü üstlenen sevgilisi Özgü Kaya’yı yalnız bırakmayan ünlü şarkıcı, burun ameliyatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Dalkılıç, şunları söyledi:

"Süreç devam ediyor. Bu problem çocukluğumdan beri var. Ben de yanlış ameliyat sonucu biraz ters bir sürece girdim. Bayağı da bir zorlandım. Hâlâ devam ediyor. Herhalde önümüzdeki yıla kadar da süreç devam edecek gibi."