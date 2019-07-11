Murat Kurşun MS hastalığına yakalandı

Güçlü sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Murat Kurşun'a Serdar Ortaç'ın yıllardır mücadele ettiği MS teşhisi konuldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuşan Murat Kurşun'un "2 yaşındaki çocuğumla oynayamıyorum, koşamıyorum" sözleri ise herkesi duygulandırdı.

"SOL GÖZ KAPAĞIM DÜŞTÜ"

Hastalığından bahsederken duygusal anlar yaşayan Murat Kurşun, şunları söyledi: "İyiyim şükürler olsun toparlıyorum. Geçen Amerika'ya gitmiştim hem programım hem de tedavim vardı. Toparlamaya çalışıyorum. İlk başta sol göz kapağım düştü. Biz beklemiyorduk tabi. Sonra birkaç doktora gittik kimse bulamadı hep yanlış teşhisler konuldu.



"ÇOCUĞUMLA OYNAYAMIYORUM"

Sonunda bir teşhis konuldu. Yıllarca yorgunluk ve ayakta kalmaktan olmuş. 3-4 aydır sahneye yine çıkıyorum ama dikkat etmem gerekiyor. Bir şekilde bizim hep dinlenmemiz gerekiyor. Eskiden haftanın 5-6 günü sahne yapıyordum şu an 2 güne düşürdüm. Toparlayıp sağlığıma kavuşana kadar çok sahne yapmayacağım. Teşhis konulduğunda çok üzüldüm. İki yaşında bir çocuğunuz var ama oynayamıyorsunuz, koşamıyorsunuz üzülüyorum yani.

"İÇİM KAN AĞLIYOR"

Yürümekte güçlük çekiyorum bir gün kalkıyorum hiçbir şeyim yok bir gün bakıyorum ki kalkamıyorum. Ağrılarımda var. Önümüzde ay Küba'ya gideceğim. Benimki bir kas hastalığı. Gülüyorum, oynuyorum ama içim kan ağlıyor çünkü ağrılarım var. Sahneye çıktığımda her şeyi unutuyorum. Ekibim bile beni sahnede görünce 'Abi sen hasta değilsin' diyor. Sahne bitince 'beni alın götürün' diyorum. Fazla bir şeyi kafaya takmamak lazım pozitif olmak gerekiyor. Ölümcül bir hastalık değil Allah'a şükür ama ayakta durmam gerekiyor.



"KENDİMİ TESELLİ EDİYORUM"

Allah'a şükürler olsun isyan etmedim. Sonuçta duyuyorum, gözlerim görüyorum, yürüyorum bunlara şükür etmek lazım bizden daha kötüleri var. Korkmuyorum da hastalığımın arkasındayım. Önümüzdeki aylarda hiçbir kalmayacak diye kendi kendimi teselli ediyorum."