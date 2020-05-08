Murat Övüç: ''Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...''

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Murat Övüç, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"ABLAMA EŞCİNSEL OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Babasının çok despot biri olduğunu söyleyen Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakalıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü" dedi.

KURU EKMEK YEDİM, KİRAMI ÖDEYEMEDİM

Evden ayrıldıktan sonra bir kafede fal bakarak geçinmeye çalıştığını söyleyen Murat Övüç, "Çok zor dönemler yaşadım. Ev sahibi kapıma dayandı. Evde kuru ekmek vardı. Hamburgerciden ketçap alıp onu sürerek yedim. Ben nereden geldiğimi unutmuyorum. Bu yüzden ihtiyacı olanlara yardım ediyorum. Sadece koronavirüs sürecinde 780 aileye yardım ettim. Bir reklamdan 20 bin lira alıyorum. Onun bir lirasını versen ne olur ki. Ben veriyorum. Erkek arkadaşım Amerika'da yaşıyor. Kendisi bir Ermeni. Ramazan başında para gönderdi ve koliler hazırlattırıp ihtiyaç sahiplerine dağıttırdı" ifadelerini kullandı.



"YÜZÜME BAKMAYAN AKRABALARIM ŞİMDİ PARA İSTİYOR"

Armağan Çağlayan'ın "Peki aileniz ile sonra nasıl barıştınız?" soruna ise Övüç, "Para her şeyi değiştirir. Para kazanınca sizi imparator gibi görüyorlar. Ancak akrabalar tarafından hep rencide edildim. 'Oğlunuz eşcinsel' diye aşağıladılar. Ama şimdi hepsinin Murat abisiyim. Hepsine para dağıtıyorum. O dönemde benimle alay eden, yüzümü görmek istemeyen akrabalarım şimdi telefon açıp para istiyor benden ve veriyorum. Kendimi rahatlatıyorum. Geçmişte akrabalarımdan çok büyük sıkıntılar yaşadım. Ama sonradan özür dilemelerini 'Seninle gurur duyuyoruz' demelerini çok gördüm" yanıtını verdi.

"12 EVİM, 4 ARABAM VAR"

Çok güzel paralar kazandığını ve dağıttığını söyleyen Övüç, "Bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi 12 evim, 4 arabam var. Rezidansta yaşıyorum, Göktürk'te havuzlu villam var. Artık daha ne isteyeyim. Şu anda bütün imkanlara sahibim. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu. Anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" ifadelerini kullandı.

"ESKİ EŞİMLE ARKADAŞ GİBİYİZ"

Murat Övüç, eski eşiyle arkadaş gibi olduklarını belirterek, "Eski eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi o. Her zaman emrindeyim, neye ihtiyacı olursa yaparım. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Oğlum babaannesiyle birlikte yaşıyor. Onun terbiyesiyle büyüdü. Her sabah kalkıp babaannesine kahvaltısını hazırlıyor. Eski eşim yeniden evlendi ve bir kızı oldu. Oğlum da kardeşini çok seviyor. Birlikte vakit de geçiriyorlar" dedi.