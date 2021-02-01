Murat Övüç: ''Hem kadın, hem de erkek sevgilim var''

Daha önce 19 yaşında gay olduğunu ve hem kadın hem de erkekle birlikte olabildiğini açıklayan Murat Övüç yeni itirafıyla dikkat çekti. 12 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle ilgili konuşan Övüç şunları söyledi:

"Ben onun gücüne aşığım. Eğer kadın free ise üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı, bir sevdalı..."

Tuğba Ekinci ise Övüç'e "Senin bir de kadın arkadaşın varmış" diye sorunca aldığı yanıtla şaşırdı.

Murat Övüç açıklamasında "Seçilmiş bir adamım ben. Ben bir kadınla da olabilir bir erkekle de; her şeyi tadabilirim. Hem kadın hem de erkek sevgilim var. Benim 12 yıldır hayatımda birisi var ama... Biseksüelim herhalde ben de bilmiyorum ne olduğumu..."

Tuğba Ekinci de Övüç'ün çok güzel estetiksiz bir kadın sevgilisi olduğunu söyledi.

