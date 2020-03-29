Murat Övüç ''Netflix'' diyemedi, adı değişti!

Son günlerde paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Murat Övüç'un ilginç üslubu dünyanın en büyük dijital platformunun da dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri' talebinde bulundu. Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

NETFLİX AÇIKLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Bunun üzerine Netflix Türkiye, sosyal medya hesaplarındaki açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" olarak değiştirdi.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Beyoğlu'nda otel ve restoran işleten Övüç, yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Asıl mesleği medyumluk olan Murat Övüç, sosyal medya fenomenleri arasında popülerliğiyle biliniyor. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlü isimler de yer alıyor.