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  3. 10 Kasım 2020 16:40

Murat Övüç'ün lüks villasına hırsız girdi

Geçtiğimiz günlerde ''Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum cahil halk'' sözleriyle tepki çeken sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Silivri'deki lüks villasından 147 bin dolar ve değerli takı eşyalarının çalındığını iddia ederek polise başvurdu.

Murat Övüç'ün lüks villasına hırsız girdi
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Silivri'deki bulunan villasına 7 Kasım Cumartesi günü 21.40'ta gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, verandadaki kapının açık olduğunu fark etti. Evine giren Övüç, eşyalarının dağıtılmış olduğunu gördü. Övüç'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler villada parmak izi araştırması yaptı.

147 BİN DOLAR VE ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI
Övüç'ün polise verdiği ifadesinde 147 bin dolar, 4 adet pırlanta yüzük, 2 adet bilezik ve 4 adet değerli saatin çalındığını söylediği öğrenildi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olay hakkında başlattığı soruşturma devam ediyor.

Murat Övüç'ten yine skandal sözlerMurat Övüç'ten yine skandal sözler

 

DHA

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