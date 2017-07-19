Murat Ünalmış'tan duygulandıran veda mesajı

Oyuncu Murat Ünalmış, geçtiğimiz hafta rol aldığı dizinin setine köpeğiyle birlikte gitti. Ne yazık ki çekim sırasında yola fırlayan Ünalmış'ın can dostuna TIR çarptı. Köpeğinin ölümü, ünlü oyuncuyu yasa boğdu.

Can dostu köpeği ile çekilen bir fotoğrafını yayımlayan ünlü oyuncu, "Denize girenleri kurtarmaya çalışırdın. Açken değil belki ama tokken yemeğini paylaşırdın. İnsan değildin belki ama insanım diyen pek çok kişiden daha iyiydin. Ve insan olduğumu bana öğreten vesilelerden biriydin. Arkadaştın, şahittin. Elveda sevgili dostum" ifadelerini kullandı.