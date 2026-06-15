Murda Kaos Show'a ''yarım akıllılar'' dedi Hayrettin'den yanıt geldi!

Ünlü rapçi Murda'nın, YouTube'da yayınlanan Kaos Show programını "yarım akıllı insanları fenomen yapıyorsunuz" sözleriyle sert şekilde eleştirmesi üzerine sunucu Hayrettin'den yanıt geldi. Hayrettin, konuklarının "tam kalpli" olduğunu belirterek Murda'yı stüdyoya davet etti.

Geleneksel talk show formatının dışına çıkarak televizyon ekranlarında pek rastlanmayan sıra dışı karakterleri izleyiciyle buluşturan YouTube programı 'Kaos Show', son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Komedyen Hayrettin'in sunumuyla büyük bir çıkış yakalayan ve Kadıköy Boğası, Altın Çocuk Ahmet, Yalancı Bilo, Kandıralı Ferdi, Tikli Ayhan gibi sokak figürlerini ağırlayan program, ünlü rapçi Murda (Önder Doğan) ile Hayrettin arasında bir sosyal medya polemiğine sahne oldu.

"Bana Entelektüellikten Bahsetmeyin"

Sosyal medya hesabı üzerinden Kaos Show'un izleyici kitlesini ve formatını hedef alan ünlü rapçi Murda, programın katılımcılarına yönelik ağır ifadeler kullandı. Murda'nın dikkat çeken eleştirisinde şu ifadeler yer aldı:

"Kaos show izliyorsunuz siz. Bana sanat, ahlak, zeka veya entelektüellik hakkında konuşmayın. Sizin eğlenceniz yarım akıllı insanları izleyip fenomen yapmak."

Hayrettin'den "Tam Kalp" Vurgulu Yanıt

Murda'nın sert ve hedef gösteren açıklamalarının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından gözler programın sunucusu Hayrettin'e çevrildi. Eleştirilere karşı polemik dilinden uzak, ancak net bir tavır sergileyen Hayrettin, programdaki konuklarını savundu.

Hayrettin'in kamuoyundan destek gören yanıtında öne çıkan başlıklar şöyle:

Hayrettin, konuklarının zeka seviyesine yönelik yapılan eleştiriyi reddederek, onların birbirinden değerli olduğunu ifade etti. İki sezondur izleyicilerin bu kişileri sevdiğini vurgulayan ünlü komedyen, "Yarım olmayan TAM kalpleri var" diyerek empati vurgusu yaptı.

Stüdyoya davet etti

Hayrettin, açıklamasını "Seni de stüdyomuza bekler, kalplerini görebilmeni dilerim. Sevgiler..." sözleriyle tamamlayarak Murda'yı konukların gerçek dünyasını yakından görmesi için programa davet etti.





