Müslüm Gürses'in sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

5 yıl önce vefat eden Müslüm Gürses, Kartal’da düzenlenen bir etkinlikte anıldı. Gecede en dikkat çeken sanatçının eşi Muhterem Nur’un söyledikleri oldu! Rahatsızlığından dolayı organizasyona telefonla katılan Nur, Müslüm Baba’nın koyu bir Sibel Can hayranı olduğunu söyledi ve ekledi: İnanın ilk kez söylüyorum. Onun sesini çok beğenirdi. Sibel Can bile bunu bilmez.” Öte yandan Can son albümünde seslendirdiği iki şarkısını Gürses’e ithafen seslendirmiş ancak Nur, ünlü şarkıcıyı reklam yapmakla suçlamıştı.

Müslüm Gürses ile Sibel Can, birçok programda bir araya gelmişti.