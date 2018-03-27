SON DAKİKA
BAŞBAKAN'DAN TÜRKİYE-AB ZİRVESİ İÇİN FLAŞ SÖZLER - CANLI
Altın fiyatları uçuşa geçti ! Tüm zamanların rekoru
Altın fiyatları uçuşa geçti ! Tüm zamanların rekoru
Başbakan AK Parti grup toplantısında konuşuyor - Canlı
Başbakan AK Parti grup toplantısında konuşuyor - Canlı
Öldürülen teröristin boynundan bakın ne çıktı !
Öldürülen teröristin boynundan bakın ne çıktı !
Hangi kan grubu hangi hastalık riskini taşıyor ?
Hangi kan grubu hangi hastalık riskini taşıyor ?
Meteoroloji'den yeni yağışlı hava uyarısı
Meteoroloji'den yeni yağışlı hava uyarısı
PKK ile sıcak çatışma; yol trafiğe kapatıldı: 7 hain öldürüldü !
PKK ile sıcak çatışma; yol trafiğe kapatıldı: 7 hain öldürüldü !
Türkiye'de çekilen bu fotoğraf sosyal medyada rekor kırdı !
Türkiye'de çekilen bu fotoğraf sosyal medyada rekor kırdı !
O televizyon ekranlarının ilk trans spikeri oldu
O televizyon ekranlarının ilk trans spikeri oldu
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 27 Mart 2018 11:42

Müslüm Gürses'in sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, usta ismin müzik dünyasında en çok Sibel Can’ı beğendiğini dile getirdi.

Müslüm Gürses'in sırrı yıllar sonra ortaya çıktı
A+ A-

5 yıl önce vefat eden Müslüm Gürses, Kartal’da düzenlenen bir etkinlikte anıldı. Gecede en dikkat çeken sanatçının eşi Muhterem Nur’un söyledikleri oldu! Rahatsızlığından dolayı organizasyona telefonla katılan Nur, Müslüm Baba’nın koyu bir Sibel Can hayranı olduğunu söyledi ve ekledi: İnanın ilk kez söylüyorum. Onun sesini çok beğenirdi. Sibel Can bile bunu bilmez.” Öte yandan Can son albümünde seslendirdiği iki şarkısını Gürses’e ithafen seslendirmiş ancak Nur, ünlü şarkıcıyı reklam yapmakla suçlamıştı.  

 Müslüm Gürses ile  Sibel Can, birçok programda bir araya gelmişti. 
 
 

muhterem nur , sibel can , müslüm gürses
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM