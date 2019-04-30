Müslüman modelden ünlü bikini dergisine olay yaratan poz

Dergi mayo sayısının duyurusunda, “Halima Aden'in yeni üyemiz olduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aden, dergiye başörtüsü ve burkinisiyle poz veren ilk Müslüman model oldu” ifadelerine yer verildi. Dergi, çekim yeri olarak da Aden'in doğduğu ülke olan Kenya'yı seçti. Çekimler Watamu Sahili'nde fotoğrafçı Yu Tsai'nin yönetiminde gerçekleşti.

Çekim nedeniyle mutlu duyduğunu söyleyen Aden, “Sports Illustrated'in mütevazı giyinen kadınların sahip olduğu güzelliği göstermek adına adım atmasından onur duydum. Başörtülü kadınları artık siyaset, iş dünyası, televizyon sunuculuğu ve diğer pek çok alanda görünür rollerde izliyoruz. Vermemiz gereken mesajın bu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

NEW YORK’TA PODYUMA ÇIKMIŞTI

Halima Aden, fotoğraflarını Instagram hesabından da “Kendini değiştirme… Oyunu değiştir. Her şey mümkün” notuyla paylaştı. Kenya'da bir mülteci kampında doğan Halima Aden, ABD'ye taşınmadan önce yedi yaşına kadar burada yaşadı.

Minnesota'da bir güzellik yarışmasına katılan Aden, tesettürlü mayoyla sahneye çıkan ilk kadın olmuş ve yarı finale kalmıştı. Aden, İngiltere'de yayımlanan moda dergisi Vogue sayfalarında da yer almıştı. Aden ayrıca New York Moda Haftası kapsamında defilelere çıkmıştı.



