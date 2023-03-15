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Mustafa Boyner yeni filmi için şehir şehir gezerek gerçek hikaye arıyor.

Mustafa Boyner yeni filmi için şehir şehir gezerek gerçek hikaye arıyor.
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Yeni için gerçek hikayelerden ilham olması sebebiyle  Türkiyenin çeşitli kültürel yerel bölgelerinde kısa süreli yerleşimlerde bulunuyor.

“Gerçek hikayelerin izleyiciyi ne kadar etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bir filmde içimizden bir duygu, bir his, bir an, gördüğümüzde filme daha yakın hissederiz ve buda akılda kalır.

Bu projemi gerçeklik üzerine kurdum ve izleyicininde seveceğini umuyorum.” diye ekledi.

 Yeni oluşturacağı kısa film için gerçek hikayelerden ilham olması sebebiyle  Türkiyenin çeşitli kültürel yerel bölgelerinde kısa süreli yerleşimlerde bulunuyor.

Şehir gezip ve kısa süreli yerleşim sağlayıp yaşanmışlıklardan ilham aldığını söyleyen Mustafa BOYNER, filmini bir an önce izleyicileriyle buluşturmak için sabırsızlandığının altını çizdi.

 Mustafa Boyner Kimdir?
Director - Yönetmen

 Mustafa Boyner 29 Ekim İzmir şehrinde doğdu. Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşlarda hem müzik hemde kamera arkasında yeteneklerini  geliştirdi. Kara kalem çizim sanatınıyla ufak yaşlarda tanıştı ve gelişti.Türkiyenin çeşitli bölgelerinde 10’larca klip için objektif arkasına geçti. Bazı marka sponsorluğundaki defilelerin çekimlerini ve post prodüksiyon aşamalırını üstlendi.Yeni oluşturacağı kısa film için gerçek hikayelerden ilham olması sebebiyle  Türkiyenin çeşitli kültürel yerel bölgelerinde kısa süreli yerleşimlerde bulunuyor.Müzik klibi yönetmenliğine devam etmekte.

IMDb - Mustafa BOYNER: https://m.imdb.com/name/nm14614661/

Instagram: https://instagram.com/mustafaboyner_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Etiketler mustafa boyner
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