  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Haziran 2020 12:31

Mustafa Ceceli aşka geldi: Öp öp doyamadı!

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi Selin İmer ile mavi tura çıktı. Teknede müzik keyfi yapan çift, birbirini öpmeye doyamadı.

Mustafa Ceceli aşka geldi: Öp öp doyamadı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı. Bu yaz otel tatilinden uzak kalmak isteyen çift, birçok ünlü isim gibi mavi tura çıkmayı tercih etti. Önceki gün teknelerinde görüntülenen ikili, aşk tazeledi.

 Önceki gün teknelerini Göcek'e demirleyen Ceceli çifti, müzik keyfi yaptı. Eline gitarı alan Ceceli, yeni şarkısı 'Gün Ağırmadan'ı seslendirdi. Eşi, performansının ardından ünlü şarkıcıyı öpücüklere boğdu. Çiftin romantik anları objektife yansıdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mustafa ceceli , tatil , aşk , selin imer , öpücük
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM