Mustafa Ceceli çılgına döndü

Mustafa Ceceli, sevgilisini ailesiyle tanıştırdığı haberine isyan etti.

Özel hayatındaki kaos nedeniyle gündemden düşmeyen Mustafa Ceceli'nin Temmuz ayında evlilik hazırlığı yaptığı Selin İmer'i ailesine el öpmeye götürdüğü iddia edilmişti. 9 yıllık eşinden boşanmadan önce aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkan sosyetik sevgilisi Selin İmer'le Florya'da yaşayan ailesinin yanına gittiği iddiası Ceceli'yi çılgına çevirdi. Ceceli, ailesinin başta karşı çıktığına da yer verilen gazete haberini paylaşan internet sitesine tepki gösterdi ve Duymayan Kalmasın'ın haberine göre "Bir kere de iddia edilmeyen doğru bir şeyi yazsan şaşarım, ancak iddia edildi yazarsın" cümlesine yer vererek isyan etti.