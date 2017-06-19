Ev alacaklar dikkat ! Artık balkonlar...
Ev alacaklar dikkat ! Artık balkonlar...
Suudiler'den kriz yaratacak hamle !
Suudiler'den kriz yaratacak hamle !
Paris'te güvenlik alarmı ! İnfilak etti...
Paris'te güvenlik alarmı ! İnfilak etti...
NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !
NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !
Yeni iPhone 8'in en detaylı fotoğrafları ortaya çıktı
Yeni iPhone 8'in en detaylı fotoğrafları ortaya çıktı
İncirlik'te hareketli saatler ! Tank avcıları havalandı
İncirlik'te hareketli saatler ! Tank avcıları havalandı
Yenilenen Nokia 3310 Türkiye'de... Satışı başlıyor...
Yenilenen Nokia 3310 Türkiye'de... Satışı başlıyor...
Türkiye haftalarca onları konuşmuştu, hastaneden kaçtılar !
Türkiye haftalarca onları konuşmuştu, hastaneden kaçtılar !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 19 Haziran 2017 19:42

Mustafa Ceceli çılgına döndü

Mustafa Ceceli, sevgilisini ailesiyle tanıştırdığı iddialarına tepki gösterdi.

Mustafa Ceceli çılgına döndü
A+ A-

Mustafa Ceceli, sevgilisini ailesiyle tanıştırdığı haberine isyan etti.

Özel hayatındaki kaos nedeniyle gündemden düşmeyen Mustafa Ceceli'nin Temmuz ayında evlilik hazırlığı yaptığı Selin İmer'i ailesine el öpmeye götürdüğü iddia edilmişti. 9 yıllık eşinden boşanmadan önce aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkan sosyetik sevgilisi Selin İmer'le Florya'da yaşayan ailesinin yanına gittiği iddiası Ceceli'yi çılgına çevirdi. Ceceli, ailesinin başta karşı çıktığına da yer verilen gazete haberini paylaşan internet sitesine tepki gösterdi ve Duymayan Kalmasın'ın haberine göre "Bir kere de iddia edilmeyen doğru bir şeyi yazsan şaşarım, ancak iddia edildi yazarsın" cümlesine yer vererek isyan etti.

Medyatava

sevgili , aile , mustafa ceceli , iddia