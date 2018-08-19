Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın mahrem görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan Mustafa Ceceli, Kurban Bayramı'nı geçirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu.



Boşandığı eşi Sinem Gedik'e açtığı velayet davası dosyasına eklediği eski eşinin ve İntizar'ın mahrem görüntülerini basına sızmasından sorumlu tutulan Mustafa Ceceli, hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Ceceli'nin hac kıyafetiyle fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

ESKİ EŞİ SİNEM GEDİK'LE DE HACCA GİTMİŞTİ

Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'le de 2016 yılında hac ziyareti yapmıştı. İntizar ile de kutsal ziyaret yapan Ceceli'nin o görüntüleri de gündem olmuştu.