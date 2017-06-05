Mustafa Ceceli'nin eski eşi 45 kiloya düştü

9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Mustafa Ceceli, gelen ağır eleştirilere isyan etmişti. Sosyal medyadan eski eşini suçlayan Ceceli, çocuğunun annesini üzmeye devam ediyor.

Mustafa Ceceli'nin yaşattıkları yüzünden eski eşi Sinem Ceceli, üzüntüden 45 kiloya kadar düştü. Uçankuş'tan Faik Erdem yaşananları özetledi ve olayın perde arkasını anlattı.

İşte o yazı...

"AŞK GÖZÜNÜ KÖR ETMİŞ DURUMDA"

"9 yıllık karısını neredeyse hackerlık yapmakla suçlayacak hale gelen Mustafa Ceceli'nin aşk gözünü kör etmiş durumda. Mustafa Ceceli bir konuda çok yanılıyor.

"FOTOĞRAFLARI SELİN'E SORSUN"

Fotoğrafları basına sızdıran eski karısı Sinem değil. Fotoğrafları sızdıranın kim olduğunu gerçekten bulmak istiyorsa şu anda yere göğe sığdıramadığı sevgilisi Selin İmer'e sorsun.

"SELİN ATTIĞI MESAJLARLA SİNEM'İ AĞLATTI"

Bir de şunu sorsun sevgilisi Selin'e. Karısı Sinem'i boşanmalarından 1 ay önceye kadar attığı mesajlarla nasıl ağlattığını. Hatta Selin İmer'in yakın arkadaşları bile kıza üzülüp Selin'e 'Tamam işte 1 ay sonra boşanacaklar. Yapma artık' dedikleri halde.

"ÜZÜNTÜDEN 45 KİLOYA DÜŞTÜ"

Mustafa Ceceli, 9 yıllık karısı, çocuğunun anası şu an da ne durumda belki bilmiyordur. Ben söyleyeyim o zaman. Eski karısı Sinem hanım üzüntüsünden 45 kiloya düştüğü söyleniyor. Evinden dışarı çıkmayıp sürekli ağlıyormuş.

"6 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ONA İHTİYACI VAR"

Mustafa Ceceli'nin 6 yaşında bir de oğlu var. Daha çok küçük ve baba ilgisine ihtiyacı var. Ama Mustafa ne yaptı? Miami'ye gitti. Ramazan'ın sonuna kadar orada kalacak.

"EŞİM ALDIĞIM LÜKS ARABAYA DÖNÜP BAKMIYOR BİLE" DEMİŞTİ

Evliliklerine başladığında maddi yönden zorluklar geçiren Mustafa Ceceli'nin son yıllarda yüksek paralar kazanması çevresini de değiştirdi. Bunu herkes biliyor. Araba merakı da bu yüzdendi. Eşi Sinem hanım o kadar mütevazıydı ki, Mustafa Ceceli daha 2 ay önce röportajında o lüks arabasını anlatırken şöyle diyordu. 'Benim eşim arabayı aldım dönüp bakmadı bile. Binmiyor bile. Hatta rahatsız oluyorum diyor bu arabaya bindiğimde.'

Mustafa Ceceli'den eski eşine olay suçlama

Dikkat edin başlıkta Sinem Ceceli yazdım. Eski karısının nasıl mütevazi yaşadığını Google'a girip bakmanız yeterli. Sinem hanımın kızlık soyadını bile bilmiyoruz. Bir Sinem Ceceli yazın bir de Mustafa Ceceli. Görün bakalım çıkan fotoğrafları. Mustafa Ceceli'nin nasıl bir evrim geçirdiğini en iyi şekilde göreceksiniz. Mustafa Ceceli bir konu da çok yanılıyor. Bu olayda ne yaparsa yapsın kamuoyu Mustafa Ceceli'nin yanında değil. Mustafa Ceceli öyle şeyler yazıyor ki neredeyse karısına kızacağız."