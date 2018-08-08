Mustafa Ceceli'ye bir şok daha

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre ünlü şarkıcı, eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’a 2 ay süreyle kendisine yaklaşmaması için karar çıkartmıştı. Ceceli’nin bu kararına karşı İntizar da 2 aylık koruma kararı aldırmıştı. İntizar’ın aldırdığı karara avukatı aracılığıyla itiraz eden Mustafa Ceceli’nin dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Karşı tarafın ifadeleri yalandır. Mahkemeyi yanıltmaya çalışmıştır. Karşı taraf ile müvekkilin eşi arasındaki ilişki 3. şahıslar açısından tehlike oluşturmaktadır. Mahkemenin müvekkil aleyhine verdiği karar kaldırılsın.” Ancak mahkeme Ceceli’nin itirazını reddetti.

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