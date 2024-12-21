Mustafa Keser kansere yakalandı

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Mustafa Keser, kansere yakalandığını açıkladı.

Usta sanatçı Mustafa Keser sevenlerine kötü haber verdi. Magazin Burada'nın haberine göre, 79 yaşındaki şarkıcı önceki akşam katıldığı bir davette kansere yakalandığını açıkladı.

Keser, geçtiğimiz günlerde öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye gitti. Keser yapılan tetkiklerin ardından kötü haberi öğrendi. Yaklaşık 1 ay önce kendisine kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım" dedi.

"EŞİMİ DAHA ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Usta sanatçı, katıldığı ödül töreninde "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." dedi.

Pazartesi yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından sanatçının 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.