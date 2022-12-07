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Mustafa Mert Koç'tan estetik açıklaması

Mustafa Mert Koç'tan estetik açıklaması
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FOX'ta yayınlanan 'Bir Peri Masalı' dizisinde başrol olarak yer alan Mustafa Mert Koç, estetik iddialarına açıklık getirdi.

Mustafa Mert Koç, burnuna estetik yaptırdığı iddialarına açıklık getirdi. Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın başrolünü paylaştığı 'Bir Peri Masalı' dizisinin son bölümünde burnunda bandajla ekrana gelen oyuncunun, estetik yaptırdığı iddiaları çıkmıştı.

Dizide Taro Emir Tekin'le kavga sahnesinde burnunun kırıldığını açıklayan Koç, "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma, dört yerimden kırıldı. Kaza bu olabilir, yarın bu bandı çıkaracağım. He iş devam ederken estetik yaptırdım, ben de gerizekalıyım" dedi.

 

Etiketler fox estetik Mustafa Mert Koç'
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