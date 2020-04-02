  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 02 Nisan 2020 17:09

Mustafa Sandal'dan bağış isyanı: ''Zamanı değil''

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarının iptal edilmesine dair bir paylaşımda bulundu. Sandal isyan etti.

Mustafa Sandal'dan bağış isyanı: ''Zamanı değil''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ev karantinasına girdiğinden bu yana çocukları ve projeleriyle daha fazla haşır neşir olmaya başlayan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ülke gündemini meşgul eden ‘bağış toplama’ konusuna değindi.

Gelişmeleri izleyen hemen herkes gibi kaygılarını belirten Sandal, toplum olarak koronavirüs ile mücadele etmemiz gereken bir dönemde böylesi kavgaların yersiz olduğunu söyledi ve ‘hiç zamanı değil’ diyerek birlik çağrısında bulundu.

Sandal açıklamasında "Bu ülkenin evladı olarak iktidara da muhalefete de rica ediyorum; yapmayın şimdi hiç zaman değil" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bağış , isyan , mustafa sandal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM