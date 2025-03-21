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Mustafa Üstündağ ikinci kez baba oldu

Mustafa Üstündağ ikinci kez baba oldu
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Ekranların başarılı oyuncularından Mustafa Üstündağ ikinci kez baba oldu.

2022 yılında Tuba Kalçık ile nikah masasına oturan Mustafa Üstündağ'dan müjdeli haber geldi. Üstündağ ile eşi Tuba Kalçık, bebeklerini kucaklarına aldı. 

 Hamilelik sürecine dair herhangi bir paylaşım yapmayan çiftin, anne ve baba oldukları, bu haberle ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti ve ismi ise henüz açıklanmadı.

Müjdeli haberi, Mustafa Üstündağ’ın meslektaşı Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, paylaşımında; "İkinci kez baba olunca eşkal değişmiş. Allah, analı - babalı büyütsün kardeşim. Darısı başıma" ifadelerini kullandı.

Mustafa Üstündağ, 2010 - 2019 arasında oyuncu Ecem Özkaya ile evliydi. 

Ünlü çiftin, Ahmet Kaan adında bir oğulları bulunuyor.

Etiketler mustafa üstündağ ecem özkaya
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