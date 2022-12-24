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  3. Mutlulukları 4 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor

Mutlulukları 4 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor

Mutlulukları 4 ay sürdü! Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanıyor
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Eylül ayında dünyaevine giren oyuncu Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas ayrılık kararı aldı.

Oyuncu Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas çiftinden kötü haber geldi.

Eylül ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Burcu Binici ve Tankurt Manas boşanma kararı aldı. 

İhanet iddiasını yalanlayan Manas avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada boşanacaklarını doğruladı:

“‘İhanet etti, dolandırdı’ şeklindeki Haberler gerçeği yansıtmıyordur. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların evlilik birliğini sürdüremeyecek nitelikte bir boyuta ulaşmasından ötürü hukuki süreç başlatılmıştır.”

Çiftin evliliğinin üzerine kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. 

Daha önce birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ikili, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da silmişti.

 

 

Etiketler burcu binici tankurt manas boşanma
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