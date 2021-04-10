  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Müzisyen 'Baba Levo' hayatını kaybetti

Müzisyen 'Baba Levo' hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta müzisyen 'Baba Levo' diye bilinen Levent Altındağ, 67 yaşında hayatını kaybetti. Levent Altındağ'ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Baba Levo olarak tanınan müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti. Altındağ, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Altındağ'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Altınova Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

BABA LEVO KİMDİR? 

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ'dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu.

 

Etiketler Baba Levo levent altındağ kanser kanser tedavisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BİM'de gelecek haftanın indirimli ürünleri belli oldu
Trafikte polis şiddeti kamerada! Evire çevire dövdü
Ankara'da kabus gecesi! 21 bina boşaltıldı; geceyi sokakta geçirdiler!
Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi
CHP'den ''tam kapanma'' çağrısı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için şartını açıkladı
Reklam panosu ilanlarına ''Cumhurbaşkanına hakaret'' soruşturması
Simge Sağın'dan klip için cesur pozlar
3 yıldır ''zamlanmayan'' emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu