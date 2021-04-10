Müzisyen 'Baba Levo' hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören usta müzisyen 'Baba Levo' diye bilinen Levent Altındağ, 67 yaşında hayatını kaybetti. Levent Altındağ'ın vefatı üzerine sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Baba Levo olarak tanınan müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti. Altındağ, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Altındağ'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Altınova Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BABA LEVO KİMDİR?

1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ'dan etkilenerek müziğe başladı. Birçok ünlü isme sahnede eşlik eden Altındağ, özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu.