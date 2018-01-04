Müzisyen Doğan Olguner hayatını kaybetti

Türkiye'nin ünlü sanatçılarına eşlik eden ve ünlü orkestralarda baterist olarak çalışan usta müzisyen Doğan Olguner vefat etti. Uzun zamandır rahatsız olan ünlü müzisyenin dün gece hayatını kaybettiğini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Olguner'in cenazesi 4 Ocak 2018 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanacak. Aynı zamanda Heybeliada Perili Köşk'ün sahibi olan usta müzisyen Doğan Olguner, çok sayıda ünlü isme sahnede eşlik etmişti. Uzun yıllardır kendi mekânında sahne alan Olguner, her hafta bir ünlü ismi mekanında ağırlıyordu.