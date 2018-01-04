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  3. 04 Ocak 2018 09:37

Müzisyen Doğan Olguner hayatını kaybetti

Merhum yüksek Mimar Ali Ekrem Olguner'in müzisyen oğlu Doğan Olguner, dün gece hayatını kaybetti.

Müzisyen Doğan Olguner hayatını kaybetti
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Türkiye'nin ünlü sanatçılarına eşlik eden ve ünlü orkestralarda baterist olarak çalışan usta müzisyen Doğan Olguner vefat etti. Uzun zamandır rahatsız olan ünlü müzisyenin dün gece hayatını kaybettiğini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Olguner'in cenazesi 4 Ocak 2018 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanacak. Aynı zamanda Heybeliada Perili Köşk'ün sahibi olan usta müzisyen Doğan Olguner, çok sayıda ünlü isme sahnede eşlik etmişti. Uzun yıllardır kendi mekânında sahne alan Olguner, her hafta bir ünlü ismi mekanında ağırlıyordu.

Doğan Olguner
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