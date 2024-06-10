Nagihan'dan Survivor Adası ile ilgili skandal iddiala

Survivor All Star'ın dikkat çeken yarışmacılarından Nagihan Karadere, dün akşam yarışmaya veda eden Yunus Emre için skandal suçlamalarda bulundu.

Survivor All Star'da büyük finale 4 gün kala dün akşam oynanan eleme oyununda yarışmaya veda eden yarışmacı bu sezonun ceza rekortmeni Yunus Emre olmuştu.

Survivor'da Batuhan ve Ogeday'ın İstanbul elemelerini garantilemesinin ardından Seda, Atakan, Yunus Emre ve Nefise eleme adayı olmuştu. Atakan ve Yunus Emre'nin son ikiye kaldığı düelloyu 5-4'lük üstünlükle Atakan kazandı. Bu yıl özellikle kadın yarışmacılarla sık sık yaşadığı tartışmalarla dikkat çeken Yunus Emre ise altıncı olarak adaya veda eden isim oldu.

Nagihan Karadere eteğindekileri bir bir döktü

Survivor All Star'ın son sezonuna kavgalar, tartışmalar ve aldığı cezalarla damgasını vuran Yunus Emre hakkında Nagihan'dan olay iddialar geldi.

Jet ski kazasını hatırlatan eski yarışmacı "Ben saliselerle şu an hayattayım verilmiş sadakam varmış. Onun gerzekliği yüzünden ben b.k yoluna gitmiş olacaktım" dedi.

Nagihan ayrıca "Normal bir kaza değildi" diyerek Yunus Emre'nin kendisine "İşim yarım kaldı" dediğini de öne sürdü.

"Darp" iddiası olay oldu

Karadere paylaşımlarının devamında ise "Ayrıca darp olayı da var ona hiç girmiyorum bile elim bandajlı gezdiğim zamanlar ciddi bir olay yaşadık pis müptezel krizlere girdi darp etti beni bol küfürler tabii bende altta kalmadım" diyerek takipçilerine bir şok daha yaşattı.

İşte Nagihan Karadere'nin Yunus Emre'nin elenmesinin ardından yaptığı o paylaşımlar: