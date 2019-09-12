'Naim' için Süleymanoğlu'nun kızları tazminat istiyor

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin’in haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Sezin ve Esin Süleymanoğlu dilekçelerinde şu iddialara yer verdi: Geçen yıl bazı gazetelerde babamız Naim Süleymanoğlu’nun hayatının film olarak çekilip bu yılın Ekim ya da Kasım aylarında sinemalarda gösterime gireceğini öğrendik. Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapılmış. Filmin sinemalarda gösterilecek ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu bir bedel alacakmış. Filmin iyi iş yapması halinde bize birer daire alınacağı yönünde duyum aldık.

‘MADALYASINI YAPIM ŞİRKETİNE VERMİŞ’

Muharrem Süleymanoğlu, filmde kullanılmak üzere babamızın 3 madalyasını yapım şirketine vermiş. Film çekimleri halen devam etmektedir. Naim Süleymanoğlu’nun kızları olarak ne madalyaların filmde kullanılmasına ne de gösterilmesine iznimiz vardır. Film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların fi lmde işlenecek olması, ileride bizleri küçük düşürmeye yönelik bir takım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu durumun şimdiden önüne geçilmesini istiyoruz.”

‘TAZMİNAT İSTİYORUZ’

Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin, filmde kullanılan madalyalara el konulmasını isteyerek, “Madalyaların usule aykırı şekilde film çekiminde kullanılması ve iade edilmemesi nedeniyle ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Merhumun Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu madalyalarının çekiminin ve yayımının tedbiren yasaklanmasını, maddi ve manevi zararlarımızın giderilmesini talep ediyoruz” dediler.



