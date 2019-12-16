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  3. 16 Aralık 2019 09:26

Naz Elmas, Erol Özmandıracı ile evlendi

36 yaşındaki güzel oyuncu Naz Elmas, bir süredir birlikte olduğu 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturdu.

Naz Elmas, Erol Özmandıracı ile evlendi
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Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz isimli dizide rol alan güzel oyuncu 36 yaşındaki Naz Elmas evlendi. Kendisinden 16 yaş büyük olan Erol Özmandıracı ile birlikte olan Elmas, dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda nikah masasına oturdu.

Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Arkadaşları başarılı oyuncuyu, mutlu gününde yalnız bırakmadı. Görkemli bir düğünle evlenen Naz Elmas’ın düğününe katılanların arasından Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ve Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü isim vardı.

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