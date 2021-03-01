Naz Elmas'ın cüretkar aşk pozu olay oldu

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ATV'nın fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sevda Meftun karakterine can veren Naz Elmas'ın dizi macerası kısa sürmüştü. Senaryo gereği rolü biten Elmas, diziye veda etmişti.
Instagram hesabında 408 bin takipçisi bulunan Naz Elmas, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya başladı.
Ünlü oyuncu Naz Elmas 1,5 yıllık birlikteliklerinin ardından kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile dünya evine girmişti.
Çift mutlu anlarını sıklıkla Instagram hesabından yayınlıyor. İşlerine ara veren ünlü çift hafta sonu Göcek'e tatile gitti.
Şubat ayının sonunda denize giren çiftin yaptığı paylaşımlara takipçilerinden beğeni yağdı..
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol