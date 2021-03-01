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  3. 01 Mart 2021 14:11

Naz Elmas'ın cüretkar aşk pozu olay oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda Meftun karakterine can veren ünlü oyuncu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı ile birlikte verdiği aşk pozu sosyal medyayı salladı.

Naz Elmas'ın cüretkar aşk pozu olay oldu
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ATV'nın fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sevda Meftun karakterine can veren Naz Elmas'ın dizi macerası kısa sürmüştü. Senaryo gereği rolü biten Elmas, diziye veda etmişti. 

Instagram hesabında 408 bin takipçisi bulunan Naz Elmas, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya başladı. 

Ünlü oyuncu Naz Elmas 1,5 yıllık birlikteliklerinin ardından kendisinden 16 yaş büyük Erol Özmandıracı ile dünya evine girmişti.

Çift mutlu anlarını sıklıkla Instagram hesabından yayınlıyor. İşlerine ara veren ünlü çift hafta sonu Göcek'e tatile gitti.

 Şubat ayının sonunda denize giren çiftin yaptığı paylaşımlara takipçilerinden beğeni yağdı..

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