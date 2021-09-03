Naz Mila'dan ''cehenneme fırın poşediyle mi gireceksin'' sorusuna olay yanıt

Sosyal medyada yaptığı cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden fenomen gelin adayı Naz Mila, takipçisinden gelen "Fırın poşetiyle mi gireceksin cehenneme" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila son olarak Camdaki Kız dizisine yaptığı " Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde." yorumuyla uzun süre gündem olmuştu.

Ünlü fenomen son olarak Instagram hesabından yaptığ soru-cevap ile dikkatleri çekti.

"SEN FIRIN POŞETİYLE Mİ GİRECEKSİN CEHENNEME?"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Naz Mila, "Cenehhem ateşine katlanacak kadar razı mısın bu hayatı, bu çıplaklığı yaşamaya?" sorusu üzerine ünlü gelin adayı yarı çıplak pozunu paylaşarak, "

Sen fırın poşetiyle mi gireceksin cehenneme, yanmayacak gibi konuşuyorsun." dedi.

"BİR ERKEĞİN EN ÇOK NERESİNE DİKKAT EDERSİN"

Başka bir takipçisinden gelen, "Bir erkeğin en çok neresine dikkat edersin?" sorusuna ise, "İlk parasına, sonra kokusuna, sonra tipine... Şerefs.z olsa da olur" cevabıyla dikkatleri üzerine çekti.