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Nazım Hikmet'in 100 yıllık şiiri şarkı oldu

Nazım Hikmet'in 100 yıllık şiiri şarkı oldu
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Yaklaşık yüz yıl önce 'Resimli Ay Dergisi'nde yayımlanan Nazım Hikmet'in 'Kimi Der ki Kadın' şiiri bestelendi.

Resimli Ay Dergisi'nde yaklaşık yüz yıl önce yayımlanan Nazım Hikmet'in 'Kimi Der ki Kadın' şiiri, sanatçı Tekin Turan tarafından bestelendi.

Sanatçı Tekin Turan "Bir erkek, kadını; hâlâ ikinci sınıf görüyorsa erkekliğini değil insanlığını sorgulasın" diyerek bu şarkıyı kadına yönelik şiddetin altını çizmek için yaptığını ifade etti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da 'Kimi Der ki Kadın' şiirinin bestesini kliple sunan Tekin Turan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şunları söyledi:

"Yaklaşık yüz yıl önce değerli şairimiz Nazım Hikmet Ran öyle bir şiir yazmış ki hâlâ önemini artarak koruyor. Üstelik kadın hakları mücadelesi yüz yılı aşmışken. Kanunlar, kurallar bir yere kadar nizam sağlayabilir bununla beraber bir insanın diğer insanı aşağıda görmesi, bir erkeğin kadına ikinci sınıf muamele etmesi suçtur ama benim için insanlık suçudur. Eğer bir erkek bunu yapıyorsa erkekliğini değil insanlığını sorgulamalıdır."

Kadına karşı şiddeti durdurmanın herkesin görevi olduğunu belirten Tekin Turan şöyle devam etti:

"Annem ve üç ablam ile çok güzel bir çocukluğum geçti. Babam askerliğini yaptıktan sonra Almanya'ya gittiğinde orada inşaatta çalışmaya başlamış. Almanya’daki soğuk hava nedeniyle senede üç ay memlekette kalabiliyordu. Aile terbiyemizi annemizden aldık. Annemin vefatından sonra ablalarım bana anne oldu. Ben de şimdi çok şükür bir kız babasıyım. Kızımın iyi bir eğitim alması benim için çok önemli."

Etiketler nazım hikmet nazım hikmet ran kimi der ki kadın tekin turan
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