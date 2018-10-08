Nazlı Hamarat'tan bir emzirme pozu daha

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesinin ardından yaptığı skandal hareketlerle gündeme oturan Nazlı Hamarat, sevgilisi Aydın Gaffar'dan olan bebeğini geçtiğimiz aylarda kucağına almıştı. Oğlunu dünyaya getirdiği ilk günden itibaren her anını sosyal medyadan paylaşan Hamarat emzirme pozuyla da olay olmuştu.



Sosyetik güzel oğlu ile bir emzirme pozuna daha imza attı. Hamarat, "Göğsümde bir melekle herkese günaydın. İyi haftalar diliyorum.Biz böyle uyuyoruz böyle uyanıyoruz. Tüm annelere tavsiye ederim gece deliksiz uyuyor ve güne gülerek başlıyor aguyla başlıyor bicir konuşarak biri sizi uyandırıyor çok keyifli" notuyla paylaşım yaptı.