Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'dan yeni fotoğraf!

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısının yeni yaşını kutladı. Birlikte çekilen karelerini paylaşan Sabancı, gönderisine, "İyi ki doğdun" notunu düştü.

İkilinin yaza damgasını vuran öpüşme fotoğrafları bu kareden sonra yine gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları Sabancı'ya "Bu kareleri unutturacaksın", "Böyle poz verin hep" gibi yorumlarda bulundu.



"MUTLU YILLARIN OLSUN"

Anne Arzu Sabancı da müstakbel gelini Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutladı.

Sabancı, gönderisine, "Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu, çok güzel yılların olsun. Biz de hep yanında olalım inşallah. İyi ki doğdun... 30.12.20" notunu düştü.