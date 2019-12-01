Necati Şaşmaz hakkonda şok iddia: ABD'li bir kadınla evli

Necati Şaşmaz’la boşanma aşamasında olan Nagehan Şaşmaz ortaya ilginç bir iddia attı. Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncunun Amerikalı bir kadınla evli olduğunu söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu oyuncu eşi Necati Şaşmaz’dan ‘birden çok evlilik ve hileli evlenme’ suçlamasıyla şikâyetçi oldu.



Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz’ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz’ın savcılığa avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Boşanma davası sürerken şüphe üzerine yaptığımız araştırmada Necati Şaşmaz’ın Pensilvanya’da Claire B. adlı kadınla evli olduğunu tespit ettik. ABD’deki evlilikle ilgili resmi belgelerin, ABD resmi makamlarından istenilmesine karar verilmesini talep ediyoruz” denildi.

Amerika'daki evliliğini Türkiye'ye bildirmedi

Nagehan Şaşmaz’ın avukatı Deniz Ketenci, “Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz’ın ABD’de Amerikan vatandaşı bir kadınla evli olduğunu, bu evliliği yetkili Türk makamlarına bildirmeyerek Türkiye’de tanıtmadığını ve bu sayede Türkiye’de bekâr göründüğünü öğrenmiştir.

Necati Şaşmaz, Nagehan Şaşmaz’la evlenerek aynı anda birden fazla evlilik yapmıştır. Birden çok evlilik fiili, kamu düzenini bozan bir suçtur.

Necati Şaşmaz hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ediyoruz” denildi.

2012 yılında evlenen Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz’ın iki çocukları var.