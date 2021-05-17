Kurtlar Vadisi dizisiyle büyük üne kavuşan Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Kaşıkçı boşandı.

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Nagehan Kaşıkçı'yı avukat Deniz Ketenci, Necati Şaşmaz’ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verirken, baba ile kişisel ilişki günleri tayin etti.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Ebeveynlerin izni olmadan çocukların yurtdışına çıkarılmasına karar veren mahkeme her hafta çarşamba günleri saat 18.00’de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verdi.

Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini eşit kusurlu bulduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme Nagehan Kaşıkçı'nın istediği yoksulluk talebini ise ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak reddederken, Necati Şaşmaz’ın iki çocuğu için ayda 16 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.

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