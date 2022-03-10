Necati Şaşmaz'ın yeni işi şaşırttı!

Tek bir diziyle şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz, bestekarlığa soyundu. Etiler'de şarkıcı Muazzez Ersoy ile görüntülenen Şaşmaz, ''Eğer beğenirse şarkılarımı Muazzez Ersoy'un okumasını istiyorum'' dedi.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz'ın hayatı, hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Şaşmaz en son, sanatçı Muazzez Ersoy ile Etiler'deki bir dönerci çıkışında objektiflere yansıdı. Çıkışta Muazzez Ersoy, "Necati Şaşmaz'ın yemek daveti üzerine buluştuk" dedi.

"MUAZZEZ ERSOY'UN OKUMASINI İSTERİM"

Şaşmaz, muhabirlerin "Son dönemde neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Müzikle ilgileniyorum. 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim" diyerek hayranlarını şaşırttı.

YENİ PROJELER YOLDA

Oyunculuk kariyerine ilişkin konuşan Necati Şaşmaz, "Okuduğum senaryolar var" demekle yetindi.