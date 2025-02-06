Necla Nazır hastaneye kaldırıldı

Rahmetli ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı.

2 Ocak'ta vefat eden Türk arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından merakla beklenen vasiyeti Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dün açıklandı.

Sanatçının mirasının bir kısmını çeşitli vakıflara bağışladığı açıklanırken, Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt Tayfur kurumlar dışında bırakılan vasiyete itiraz etmişti.

Ferdi Tayfur'un 33 yıllık hayat arkadaşı olan ve sektörde 'Sinema Güzeli' olarak bilinen 68 yaşındaki Necla Nazır'ın böbrek yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre Nazır, ayakta durmakta zorlandığı için tekerlekli sandalye ile hastaneye giriş yaptı ve burada gerekli tetkikler yapıldı.

Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemdeydi.

Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullanmıştı.