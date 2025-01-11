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Nedim Saban'dan da Ayşe Barım'a ağır suçlama

Nedim Saban'dan da Ayşe Barım'a ağır suçlama
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Ünlü tiyatrocu Nedim Saban, hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ı hedef alarak "ekmek Ayşe Barım'ın ağzında" dedi.

Dizi ve sinema sektöründe bazı ünlü manajer ve kast ajansı sahiplerinin tekelleşerek kendilerine biat etmeyen oyuncuları piyasadan silmekle tehdit ettiği yönünde iddilar ortaya atılmıştı.

Rekabet Kurumu bu iddialarla ilgili olarak 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı sahipleri hakkında soruşturma açmıştı.

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi çok sayıda yıldızın menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında İstanbul Başsavcılığı ayrı bir soruşturma başlattı. 

Barım hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaların savcılık tarafından ihbar kabul edildiği belirtildi.

 

"AĞZI TİYATRODAN DA SULANDI"

Son olarak, İstanbul'da Tiyatrokare adlı tiyatroyu kuran ve bu tiyatroda sahnelenen birçok oyunun prodüktörlüğünü, yönetmenliğini yapan Nedim Saban, Ayşe Barım'ın adının tiyatro sektöründe de geçtiğini söyledi.

Saban, şunları söyledi: "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim."

 

DHA

Etiketler Nedim Saban ayşe barım suçlama
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