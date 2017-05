Nejat Alp'ten şok karar: Gidiyor

İstanbul’un kalabalığından kaçarak Bodrum’a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul’da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinden olan Alp, radikal bir karar alarak Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’ne yerleşti.

TATİL İÇİN GELDİ YERLEŞTİ

Bodrum’a 5 günlük tatile geldikten sonra yerleşmeye karar verdiğini açıklayan Alp İstanbul’u terk ettiğini söyleyerek, “Radikal bir kararla Bodrum’a taşındık. Eşime ‘gidiyor muyuz?’ dedim o da kabul etti. Eşime eskiden yurt dışına taşınalım demiştim. Türkiye’nin birçok güzel yeri var oralara da taşınalım demiştim hiç kabul etmemişti. Bodrum’a yerleşelim dediğimde tereddüt etmeden evet dedi. Bodrum’a en son 1974'te gelmiştim burası köy gibiydi. O seneden bu yana hiç buraya gelmedim. İstanbul'da bir alt komşum vardı ‘Hiç Bodrum’a gittin mi?’ diye sormuştu. Ben de en son 1974 yılında gittiğimi söylemiştim. Komşum ‘git bir gör’ dedi. ‘Orada çağ değişti’ demişti. Komşum hediye uçak bileti aldı Bodrum’a gidelim diye. Sonra 5 günlük bir tatile geldik. Bodrum’u gördüm ve bayıldım. Kalıyor muyuz dedim eşime kalıyoruz dedi. Buraya yerleştikten sonra İstanbul’daki o stresimiz hiç kalmadı. İstanbul'da insanın ruhu kararıyor. Biz Sarıyer'de oturuyorduk. Orası da çok güzeldi ama burası güllük gülistanlık geldi. Cennet gibi geldi bize. Burada çok güzel dostlarım da var. Yalnız bırakmadılar bizi sağ olsunlar. Bodrum’a taşınırken en çok kasap ve peynir alacağımız yer bulamamaktan korkmuştum. Halen peynir alabileceğim bir yer bulamadım. Ama etimizi bulduk. Benim canım arkadaşım Murat Gümüşoğlu’nun Bitez Mahallesi’nde güzel bir mekanı var. O şov yapan insanlara bakmayın, yediğim en güzel et burada. Biraz önce bir et yedim İstanbul'da böyle bir et yemedim. Böyle güzel dostlarımız bizleri davet eder hoş sohbet içerisinde yemeğimizi yer oturur sohbet ederiz. Murat arkadaşım da onlardan biridir” dedi.