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Nejat İşler: ''Kabile devleti olmaya karar verdik''

Nejat İşler: ''Kabile devleti olmaya karar verdik''
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Oyuncu Nejat İşler, 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili, “Koruyamıyoruz çocuklarımızı. Bizim de suçumuz var. Biz millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik galiba” dedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuvalın içerisinde dere yatağına gizlenmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili olarak ünlü oyuncu Nejat İşler'den dikkat çeken bir tepki geldi.

Oyuncu Nejat İşler de Narin hakkında sorulan bir soruya isyan ederek yanıt verdi. MagazinBurada’ya konuşan İşler, “Bugün evden bu yüzden çıktım, sıkıldım artık. Koruyamıyoruz çocuklarımızı. Bizim de suçumuz var. Büyük büyük laflar edilebilir. Biz millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçerli oluyor” ifadelerini kullandı.

İşler şöyle devam etti:

“Ondan önce de var bir milyon t<ne hikaye. Bundan sonra da olacak böyle giderse. Millet olmayı hatırlayacağız. Başka bir şey değil. Kabileler, tarikatlar, cemaatler falan filan değil. Millet olmayı hatırlayacağız. Zaten Mustafa Kemal Atatürk söylemiş yani. Çok basit aslında. Atatürk formülü koymuş. Neye direniyoruz anlamadım gitti. Lafın bittiği yerdeyiz. Koruyamadık abi. Bundan öncekileri de koruyamadık, onu da koruyamadık. Bu bizim suçumuz gerçekten bizim suçumuz”

Etiketler nejat işler narin minik narin narin cinayeti
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