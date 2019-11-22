Nejat İşler ''Ya İstiklal Ya Ölüm'' ile beyaz perdeye dönüyor

Oyuncu Nejat İşler, Murat Şeker’in yeni filmi Ya İstiklal Ya Ölüm‘de rol alacak. İstanbul’un kurtuluşunu konu alan filmde oyuncu, Kuva-yı Milliye’nin Kadıköy grubunun lideri ‘Şehit Mehmed’i canlandıracak. Film İstanbul’un işgal yıllarına Kuva-yı Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün penceresinden bakacak.

Filmde, Nejat İşler, ‘Şehit Mehmed’ karakterine hayat verecek. Filmin, 1 Ocak 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Çekimler ise 2020 yazında gerçekleşecek.