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  3. 22 Kasım 2019 12:54

Nejat İşler ''Ya İstiklal Ya Ölüm'' ile beyaz perdeye dönüyor

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Murat Şeker'in İstanbul'un kurtuluşunu konu alan yeni filmi "Ya İstiklal Ya Ölüm" de rol alacak.

Nejat İşler ''Ya İstiklal Ya Ölüm'' ile beyaz perdeye dönüyor
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Oyuncu Nejat İşler, Murat Şeker’in yeni filmi Ya İstiklal Ya Ölüm‘de rol alacak. İstanbul’un kurtuluşunu konu alan filmde oyuncu, Kuva-yı Milliye’nin Kadıköy grubunun lideri ‘Şehit Mehmed’i canlandıracak. Film İstanbul’un işgal yıllarına Kuva-yı Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün penceresinden bakacak.

Filmde, Nejat İşler, ‘Şehit Mehmed’ karakterine hayat verecek. Filmin, 1 Ocak 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Çekimler ise 2020 yazında gerçekleşecek.

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