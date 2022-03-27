Nejat İşler'den ''sapla samanı karıştırmayın'' tepkisi

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrası gelişen olaylarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, Genel Kurul’da idari yönden ibra edilmemesi sonrası sarı kırmızılı kulüpte başkanlık seçimi için hazırlıklar da başladı.

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü aktör Nejat İşler’in konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı. “6 ay önce birini başkan yapıp, 6 ay sonra göndermeye demokrasi değil, kaos denir” sözlerini sarf eden Nejat İşler, Galatasaray’daki bu durumun Fenerbahçe ile kıyaslanmasına da tepki gösterdi.

İşler, “Fenerbahçeliler görev almayı da görev bırakmayı da bilirler ve Fenerbahçe başkanları kravatlı değil atkılıdır. Sapla samanı karıştırmayın” dedi.