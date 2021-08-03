Nejat İşler'den yangınları sonrası zehir zemberek eleştiri

Oyuncu Nejat İşler Türkiye'deki orman yangınlarının ardından AK Parti iktidarını sert bir ifadeyle tuttu.

Sol Parti üyesi olan İşler, partisinin "Ülkemizin başına gelen en büyük felaket bu iktidardır! Mücadele bir yana yangını fırsata çevirmek için Meclis'ten yasa geçirip, aç gözlü müteahhitleri sıraya soktular! Dayanışma ile ayakta duracağız, halka her tür kötülüğü yapan bu enkazı da yine hep birlikte kaldırıp atacağız" şeklindeki paylaşımını alıntıladı.

İşler, "Tekrar paylaşıyorum. Görüşüm budur. Bi salın beni" dedi.