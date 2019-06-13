Neslihan Atagül'den 'Hamile misiniz?' sorusuna ilginç yanıt

Neslihan Atagül önceki gün bir aile yemeğinde objektiflere takıldı. Mekan çıkışı magazin muhabirlerini kırmayarak onlarla kısa süre sohbet eden Atagül konu dönüp dolaşıp bebek sorularına gelince şaşırtan bir cevap verdi.

NESLİHAN ATAGÜL HAMİLELİK SORUSUNA BÖYLE CEVAP VERDİ

Güzel oyuncu, "Hamile misiniz?" şeklinde gelen soruya "O kadar çok herkes soruyor ki siz hamile kalacaksınız diye korkuyorum arkadaşlar" yanıtını verdi.

PROJE BEKLİYOR

Neslihan Atagül, "Yeni bir proje var mı?" sorularını ise "Güzel proje bir proje bekliyorum. Henüz netleşen bir şey yok" diyerek cevapladı.



