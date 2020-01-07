Neslihan Doğrusöz'den yatakta üstsüz paylaşım

Annesinin ölümünün ardından konserlerine ara veren İntizar, Cumartesi akşamı Etiler'de sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan İntizar, ismi gizli tutulan bir Arap prensinden gelen hediyeleri geri çevirdi.

AHMET KAYA VE NEŞET ERTAŞ'TAN ŞARKILAR OKUDU

Üç saat aralıksız konser performansı tadında unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan İntizar, son albümü 'Konu Sen Olunca'nın sevilen şarkıları ile açılış yaptı. Kendi yazdığı şarkılarının yanı sıra Ahmet Kaya'dan Neşet Ertaş'a kadar farklı türlerden oluşan repertuvarından eserler de yorumladı.

AHMET SELÇUK İLKAN VE EMRE KAYA YALNIZ BIRAKMADI

İntizar'ı bu özel sahnesinde, her zaman olduğu gibi yakın dostları olan Ahmet Selçuk İlkan ve Emre Kaya yalnız bırakmadı. İlerleyen saatlerde İntizar sanatçı dostlarını sahnesine davet ederek, onlarla düet yaptı.

ARAP PRENS'İNİN HEDİYELERİNİ KABUL ETMEDİ

Uzun süredir sahneye çıkmaya İntizar'ı yurt içi ve yurt dışından birçok hayranının dışında Azerbeycan'ın ünlü sanatçıları da dinlemeye geldi. Gecenin en farklı olayı da, İntizar'ı dinlemeye gelen ismi saklı tutulan Arap prensinin sahneye çıkmadan önce yolladığı hediyelerin, sanatçı tarafından kabul edilmeyerek geri gönderilmesi oldu.

DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun süre müzik çalışmalarına ara veren İntizar, bundan sonra müzik çalışmalarına yoğunlaşacağını ve yakında sürprizleri olacağını söyledi. Konser sonrası çekilen fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan İntizar, Emre Kaya ve Ahmet Selçuk İlkan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.(Snob Magazin(