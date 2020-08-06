Nesrin Cavadzade: ''Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?''

Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazadan terlik alırken objektiflere takıldı.

38 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi.

Cavadzade, "İbrahim Tatlıses'in dediği gibi; 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim?' Ben de 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş" ifadelerini kullandı.

"Paylaştığım fotoğraftaki arkadaş 100 yıllık kankam. Yanağı tutturamadık fotoğrafta. Yanakla dudak arasında bir şey çıktı."