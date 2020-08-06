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  3. 06 Ağustos 2020 12:14

Nesrin Cavadzade: ''Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?''

Oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla yanak yanağa paylaştığı fotoğrafdan sonra gündeme gelen "Yeni bir aşk mı?" sorusunu cevapladı.

Nesrin Cavadzade: ''Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?''
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Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazadan terlik alırken objektiflere takıldı.

38 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi.

Cavadzade, "İbrahim Tatlıses'in dediği gibi; 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim?' Ben de 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş" ifadelerini kullandı.

"Paylaştığım fotoğraftaki arkadaş 100 yıllık kankam. Yanağı tutturamadık fotoğrafta. Yanakla dudak arasında bir şey çıktı."

Milliyet

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