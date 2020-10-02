Nesrin Cavadzade: Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum

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Cavadzade, önceki gün babasıyla birlikte Bebek'te kahvaltı yaptı.
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan 38 yaşındaki oyuncuya, muhabirler konuyu yeniden hatırlattı ve tacizin hala devam edip etmediğini sordu.
Nesrin Cavadzade, "Ediyor ve ben hala biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın. Hala saklıyorum o fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım." dedi.
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